"الوطنية للبناء" تسحب طلب زيادة رأسمالها عن طريق أسهم منحة

أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق، اليوم الأربعاء، عن قرار مجلس الإدارة بسحب طلب رفع رأس المال لدى هيئة السوق المالية، وذلك لانتفاء الأسباب التي كانت موجبة لذلك في حينه، بحسب بيان الشركة على "تداول".

جدير بالذكر أن شركة "الوطنية للبناء والتسويق"، أعلنت في ديسمبر 2022، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تعديل قيمة زيادة رأس المال، لتصبح 240 مليون ريال انخفاضاً من 270 مليون ريال.

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وقالت الشركة، إن قرار تخفيض مبلغ زيادة رأس المال يأتي التزاما بمتطلبات رفع رأس المال من قوائم مالية سنوية مدققة حيث تمت الموافقة السابقة من مجلس الإدارة بناء على قوائم مالية المرحلة نصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2022.

وأضافت أنه بناء على القرار سيتم توزيع 12 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 1 سهم لكل سهم يملكه المساهم، ما يمثل زيادة 100% في رأسمال الشركة بناء على القوائم المالية السنوية المدققة في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.