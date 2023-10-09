بدء تداول أسهم "أديس القابضة" في السوق السعودية الأربعاء المقبل

أعلنت "تداول السعودية"، عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة أديس القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، برمز تداول 2382 وبالرمز الدولي SA55SG6H5716.

وقالت "تداول السعودية"، في بيان اليوم الاثنين، إن حدود التذبذب السعرية اليومية تكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

كانت "أديس القابضة" قد طرحت نحو 338.72 مليون سهم، تمثل 30% من رأس مال الشركة خُصص 90% منها للفئات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وبلغت نسبة تغطية اكتتاب الأفراد في "أديس القابضة" 983.83%، بقيمة إجمالية لطلبات الأفراد 4.499 مليار ريال، وبلغ عدد المشاركين الأفراد 1,307,676 مشترك.