أسهم أوروبا تنتعش مع ارتفاع عوائد السندات الأميركية
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 1%
انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة اليوم الثلاثاء، إذ ساهمت مطمئنة من مسؤولي السياسة النقدية في الولايات المتحدة عن أسعار الفائدة وتراجع أسعار النفط في تهدئة مخاوف المستثمرين، بعدما أجج الصراع في الشرق الأوسط الاندفاع نحو الأصول الآمنة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع 0.3% أمس الاثنين.
وفي الوقت نفسه سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات ارتفاعا كبيرا بعد عطلة أمس الاثنين، إذ أشار فيليب جيفرسون نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ولوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بولاية دالاس إلى أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمكن أن يصرف البنك عن زيادات أخرى لأسعار الفائدة، وفق وكالة "رويترز".
وتراجعت أسعار النفط أيضا بعدما قفزت أكثر من 4% في الجلسة السابقة.
وهبط مؤشر قطاع الطاقة في أوروبا 0.6% مع ارتفاع جميع المؤشرات الفرعية الرئيسية الأخرى.
ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة إليس 5.8% بعدما قالت شركة بي.دبليو.جي.آي لإدارة الأصول التي تتخذ من البرازيل مقرا إنها ستستحوذ على حصة 6% في شركة خدمات التنظيف الفرنسية.
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