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شعار شركة أصول وبخيت الاستثمارية
شعار شركة أصول وبخيت الاستثمارية
سوق السعودية

تحديد النطاق السعري لطرح "أصول وبخيت" في "نمو" بين 37- 45 ريالاً للسهم

تبدأ فترة بناء سجل الأوامر والاكتتاب يوم الأحد 15 أكتوبر 2023

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أموال المالية، في بيان، عن تحديد النطاق السعري لعملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب للمستثمرين المؤهلين بين 37- 45 ريالاً سعودياً للسهم الواحد لطرح أسهم شركة أصول وبخيت الاستثمارية لإدراجها في السوق الموازية "نمو".

ويبلغ إجمالي عدد الأسهم المطروحة على المستثمرين المؤهلين من الجمهور لزيادة رأس مال الشركة 1.5 مليون سهم عادي تمثل 25% من أسهم الشركة قبل الطرح وزيادة رأس المال ونسبة 18.519% من أسهم الشركة بعد الطرح وزيادة رأس المال.

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كما يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل 10 أسهماً، فيما يبلغ الحد الأقصى 404.999 ألف سهم.

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وسيتم إعطاء الأفضلية في التخصيص للمستثمرين المؤهلين من فئة المؤسسات وبما لا يتجاوز نسبة 90% من الأسهم المطروحة، على أن يتم تخصيص المتبقي للمستثمرين المؤهلين من فئة الأفراد.

وتبدأ فترة بناء سجل الأوامر والاكتتاب يوم الأحد 15 أكتوبر 2023، وتنتهي يوم الخميس 19 أكتوبر 2023.

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