بدء اكتتاب الأفراد في طرح "سال السعودية" 2.4 مليون سهم.. اليوم

يبدأ اكتتاب أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في السوق السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023م وينتهي يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023م.

وتم تخصيص 2.4 مليون سهم عادي تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى.

مادة اعلانية

وتحدد السعر النهائي للطرح بـ 106 ريالات للسهم الواحد.

وعينت الجهات المستلمة للاكتتاب وهي بنوك السعودي الأول والأهلي السعودي وبنك الرياض ومصرف الراجحي، بالإضافة إلى البنك العربي الوطني.

وتتمثل عملية الطرح في "سال السعودية" ببيع 24 مليون سهم عادي من أسهم الشركة "أسهم الطرح"، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة، من قبل المساهمين الحاليين للشركة.

وتمت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بنسبة تغطية بلغت حوالي 72 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير سجل اكتتاب المؤسسات تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم كحد أدنى، لتمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح.