أسهم أوروبا تتراجع مع تجدد المخاوف إزاء أسعار الفائدة الأميركية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، بعد أن غذت بيانات التضخم الأميركية مخاوف بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما فاقمت بيانات التضخم الضعيفة من الصين المخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش. وكانت أسهم شركات التعدين وشركات النفط والغاز من بين عدد قليل سجل مكاسب مع ارتفاع أسعار سلع أولية من بينها النفط والنحاس.

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وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول، مما عزز فرص رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وفق وكالة "رويترز".

وانخفضت الأسهم الآسيوية أيضا متأثرة ببيانات واردة من الصين أشارت إلى استمرار الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وينتظر المستثمرون بيانات التضخم من عدد من اقتصادات منطقة اليورو ونتائج أعمال بنوك أميركية في وقت لاحق اليوم.

ومن بين الأسهم الفردية، هوى سهم سارتوريوس إيه.جي 7.2% بعد أن خفضت شركة تصنيع مستلزمات المختبرات الفرنسية الألمانية توقعاتها للمبيعات للعام بأكمله وهامش الأرباح المعدلة على خلفية انخفاض توقعات حجم التداول وتأثير مزيج المنتجات.

وارتفع سهم سويس ري 1% بعد أن رفع بنك بيرنبرغ تصنيف أسهم شركة إعادة التأمين إلى "شراء" من "احتفاظ".