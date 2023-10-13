وول ستريت
وول ستريت تتراجع مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 يهبط 0.63%
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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق يوم الخميس بعد أن أدى مزاد لسندات الخزانة الأميركية إلى ارتفاع عوائدها بينما استوعب المستثمرون بالفعل البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في سبتمبر/أيلول.
وأدى ارتفاع تكاليف الإسكان إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي، في حين كانت الزيادة السنوية في التضخم الأساسي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، هي الأقل منذ عامين.
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ووفق بيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.50 نقطة، أو 0.63%، إلى 4349.45 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 85.46 نقطة، أو 0.63%، إلى 13574.22 نقطة.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 173.77 نقطة أو 0.51% إلى 33631.10 نقطة.
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