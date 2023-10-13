وول ستريت
وول ستريت ترتفع بفضل أرباح البنوك الكبرى
مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 0.25%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة عقب صدور تقارير الأرباح عن كبرى البنوك الأميركية، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة.
وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 102.20 نقطة، أو 0.30%، إلى 33733.34 نقطة.
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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 10.88 نقطة، أو 0.25%، إلى 4360.49 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 39.37 نقطة، أو 0.29%، ليصل إلى 13613.59 نقطة.
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