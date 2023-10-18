تغطية اكتتاب الأفراد في "سال" 16.1 مرة.. وتخصيص سهمين كحد أدنى

أعلنت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية "سال"، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت في بيان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية في "سال" على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.9805% على أساس تناسبي.

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وتم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد في "سال" قد بدأت في يوم 11 أكتوبر 2023 وانتهت في يوم 13 أكتوبر 2023. وقد اكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 2.4 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 106 ريالات للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية 833.500 مكتتب، وتمت تغطية اكتتاب الأفراد 16.1 مرة.

وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 4.099 مليار ريال.