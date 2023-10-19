"أسيج" توصي بزيادة رأس المال بأسهم حقوق أولوية بـ209 ملايين ريال

أعلنت المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 209 ملايين ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الزيادة تهدف لدعم عمليات التوسع في نشاط الشركة وتعزيز هامش الملاءة.

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وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وأوضحت أنها خاضعة لموافقة البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والجهات النظامية الأخرى ذات العلاقة بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.