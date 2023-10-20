نيكاي الياباني يقتفي أثر وول ستريت هبوطا

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا، اليوم الجمعة، مقتفيا أثر انخفاضات في وول ستريت خلال الليل على الرغم من أن المؤشر عوض بعض خسائره المبكرة مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم عند تراجعها.

وهبط المؤشر نيكاي 0.54% ليغلق عند 31259.36 نقطة بعدما فتح على انخفاض 0.85%. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.38% إلى 2255.65 نقطة.

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وعلى مدار الأسبوع، انخفض المؤشران 3.2% و2.3% على الترتيب.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول "فتحت السوق على انخفاض لكن المؤشر نيكاي قلص خسائره لأن المستثمرين أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها. هذا نمط في أحدث التحركات بالسوق".

وأغلقت المؤشرات الأميركية على انخفاض خلال الليل وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية مع حديث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عن السياسة النقدية وقلق المستثمرين بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

وأقدم المستثمرون على بيع الأسهم اليابانية بعد أن وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5% للمرة الأولى منذ 20 يوليو/تموز 2007.

لكن الخبراء قالوا إن العائد تراجع خلال التعاملات الآسيوية مما رفع المعنويات.

كما انخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، الذي كان آخذا في الارتفاع، بشكل طفيف بعد أن أعلن بنك اليابان عن إجراءات للسيطرة على العوائد.

وهبط سهم شركة فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 1.51% ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي. كما خسر سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 2.04%. وتراجع سهم دايكن إندستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 1.72%.

من ناحية أخرى، قفز سهم دايتشي سانكيو 14.42% بعد أن أعلنت شركة الأدوية عن اتفاقية بقيمة 5.5 مليار دولار مع شركة ميرك لتطوير ثلاثة علاجات محتملة للسرطان.

وقفز قطاع الأدوية 2.4% ليصبح الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو.