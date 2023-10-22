"غولدمان ساكس" يحدد قائمة الأسهم الناجية من تقلبات السوق

كشف بنك "غولدمان ساكس" عن الأسهم التي قد تتحمل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية والتقلبات في السوق.

وصلت العوائد لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الأسبوع الماضي، أعلى مستوياتها منذ يوليو 2007. وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حتى الآن في أكتوبر، حيث ارتفع بحوالي 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر. يأتي الارتفاع في العوائد في أعقاب تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس والتي أعطت المستثمرين المزيد من الدلائل على أن المركزي قد يبقي السياسة النقدية متشددة حيث لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية.

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وقال "غولدمان" إن الأسهم التي لها تاريخ من العوائد المالية الاستثنائية يمكن أن تتغلب على التقلبات الحالية في السوق.

قامت الشركة بتحليل الشركات لمعرفة عائدها النقدي على النقد المستثمر، أو ما يعرف بـ"CROCI"، مقابل المتوسط ​​المرجح لتكلفة رأس المال "WACC". يتضمن "CROCI" في أبسط أشكاله التدفق النقدي للشركة الناتج عن الممتلكات أو الأصول التي تنتج الدخل. وفي الوقت نفسه، يلتقط المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال التكلفة التي تدفعها الشركة لتمويل أصولها.

وقال "غولدمان" إن سبب هذه الدراسة هي بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية وتعمل بمثابة "سعر الفائدة الذي يجب على المستثمرين استخدامه لقياس خلق القيمة للمساهمين". يتوقع البنك أن تنمو "CROCI" للأسهم المدرجة في قائمتها بما لا يقل عن 75 نقطة أساس على أساس سنوي في عام 2024 بسبب الميزانيات العمومية القوية. وحصلت جميع الأسهم في قائمة البنك على تصنيف شراء من قبل "غولدمان ساكس".

فيما يلي عينة من الأسهم التي يعتبرها بنك "غولدمان ساكس" على أنها قد تتحمل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت".

"أبل" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 60% ولعام 2024 عند 64%

"أمازون" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 27% ولعام 2024 عند 28%

"شيروين ويليامز" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 16% ولعام 2024 عند 18%

"نايكي" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 34% ولعام 2024 عند 36%

"مشروب مونستر" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 30% ولعام 2024 عند 34%

"ميتا" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 30% ولعام 2024 عند 32%

"أكسون إنتربرايز" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 28% ولعام 2024 عند 34%

"ألفابيت" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 31% ولعام 2024 عند 36%

"إنفيديا"- "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 64% ولعام 2024 عند 96%

"دوفر" - "CROCI" متوقع لعام 2023 عند 16% ولعام 2024 عند 17%

وقال محلل البنك مايكل إنج، بحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، إن قطاع الخدمات في "أبل" "سيقود غالبية النمو الإجمالي للأرباح على مدى السنوات الخمس المقبلة"، بينما تعتمد الشركة على قاعدتها المثبتة لدفع نمو الإيرادات في المستقبل. ويتوقع إنج أن يحدث هذا حتى لو ضعف الطلب على المنتج مع انخفاض مستويات المنافسة وإطالة دورات استبدال الأجهزة.

وذكرت المحللة كيت ماكشين إن النمو على المدى القريب لشركة "نايكي" سيظل على الأرجح "متقلبا"، لكن الشركة قد تجد فرصا للنمو في المبيعات وكذلك من خلال العروض المباشرة للمستهلك.