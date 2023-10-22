العريان يحذر من تشديد المخاطر.. "الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه رؤية"

قال كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة "أليانز"، محمد العريان، إن صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي يخاطرون بكبح جماح الاقتصاد بشدة من خلال الرد بقوة على كل نقطة بيانات تأتي. ويرى أنه ينبغي لهم أن يؤسسوا رؤية أطول أمدا للاتجاه الذي تتجه إليه سياسة أسعار الفائدة.

وذكر في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "لا يمكنك قيادة السيارة دون فهم ما يبدو عليه الطريق أمامك". "وبالتأكيد لا يمكنك مجرد النظر إلى مرآة الرؤية الخلفية ومحاولة التكيف مع كل منحنى مررت به للتو".

مادة اعلانية

وقال: "هذه ليست الطريقة التي يجب أن تدار بها السياسة، وبالتأكيد ليست الطريقة المناسبة عندما يحدث تأثير السياسة بفارق زمني متأخر". "هذه أول إدارة لبنك الاحتياطي الفيدرالي لم تع الأمر".

وتأتي تعليقاته بعد يوم واحد من إلقاء رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطاباً في النادي الاقتصادي في نيويورك يوم الخميس. وأشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى في اجتماعه في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر مع ترك احتمال رفع آخر مفتوحاً في حالة ظهور المزيد من العلامات على النمو الاقتصادي المرن.

وقال العريان أيضاً إن مخاطر الإفراط في تشديد السياسة النقدية لخفض التضخم إلى 2% هي مخاطر حقيقية، وإنه يأمل أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير بقية العام من أجل الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف العريان: "هناك خطر أننا إذا حاولنا الوصول إلى 2% بسرعة كبيرة، فسوف نكسر شيئاً ما في الاقتصاد". "إنهم بحاجة إلى التحول من الاعتماد المفرط على البيانات إلى الاعتماد على البيانات التي لها عنصر تطلعي أكبر. هذا ما كنت أتمنى حدوثه هذا الأسبوع ولم يحدث".

يأتي ذلك، في الوقت الذي اقتربت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 5% يوم الخميس، في حين انخفضت أسعار الفائدة لمدة عامين - الأكثر حساسية لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي الوشيكة - بعد أن قال باول إن البنك المركزي سيمضي بحذر في رفع أسعار الفائدة وأشار إلى أدلة على أن السياسة ليست "متشددة للغاية". تنخفض عوائد سندات الخزانة في التعاملات الأميركية يوم الجمعة.

"هذا يوضح لك أنه في الوقت الحالي، من الصعب جداً تحقيق التوازن الصحيح عندما تتحدث عن السياسة النقدية". وقال العريان، في إشارة إلى فترة تعتيم بنك الاحتياطي الفيدرالي – حيث يُمنع المسؤولون من الإدلاء بتعليقات عامة حول الاقتصاد أو توقعات السياسة – قبل اجتماعه المقبل: “من الجيد أن يلتزموا الصمت لأن ذلك مصدر لعدم الاستقرار".

وبصرف النظر عن باول، ظهر أيضاً العديد من المتحدثين الآخرين في بنك الاحتياطي الفيدرالي في أحداث مختلفة يوم الخميس.

لكن في الأساس، نحن بحاجة إليها لتحقيق الاستقرار في سوق السندات. وقال العريان إن سوق السندات أمر بالغ الأهمية للأسواق الأخرى، لسوق الإسكان، وللاقتصاد. "لن نحصل على عوامل استقرار من الجانب الفني ولن نحصل على عوامل استقرار من الجانب الاقتصادي، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى عوامل استقرار من الجانب السياسي".