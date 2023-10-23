اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ريال للاستثمار والتنمية
شعار ريال للاستثمار والتنمية
سوق السعودية

إدراج وبدء تداول أسهم "ريال للاستثمار" في سوق "نمو".. غدا

برمز تداول 9584

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ريال للاستثمار والتنمية في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023م.

وقالت في بيان، إنه سيتم إدراج الشركة برمز تداول 9584 وبالرمز الدولي SA15SGL4LO12.

مادة اعلانية

وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

"مدينة المعرفة" توقع اتفاق تسهيلات ائتمانية مع "بنك الرياض" بـ 417 مليون ريال أسواق المال سوق السعودية "مدينة المعرفة" توقع اتفاق تسهيلات ائتمانية مع "بنك الرياض" بـ 417 مليون ريال

كانت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة ريال للاستثمار والتنمية في السوق الموازية "نمو" أعلنت بأنه قد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 145%.

وقالت الشركة، إنه تم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وذكرت أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تعزز دفاعات إسرائيل ضد الصواريخ الباليستية.. كيف؟ الولايات المتحدة تعزز دفاعات إسرائيل ضد الصواريخ الباليستية.. كيف؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط