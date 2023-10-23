إدراج وبدء تداول أسهم "ريال للاستثمار" في سوق "نمو".. غدا

أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة ريال للاستثمار والتنمية في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023م.

وقالت في بيان، إنه سيتم إدراج الشركة برمز تداول 9584 وبالرمز الدولي SA15SGL4LO12.

مادة اعلانية

وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

كانت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة ريال للاستثمار والتنمية في السوق الموازية "نمو" أعلنت بأنه قد تمت تغطية الاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 145%.

وقالت الشركة، إنه تم تخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب، وتخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيها.

وذكرت أنه سيتم رد الفائض من مبالغ الاكتتاب في موعد أقصاه يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.