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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

توترات الشرق الأوسط تضغط على الأسهم الأوروبية

مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأميركية

دبي - العربية.نت
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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، قبيل تقارير أرباح واجتماع مرتقب للبنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع، لكن التوتر في الشرق الأوسط أبقى المستثمرين في حالة من القلق.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل أكثر من 3% في الأسبوع السابق.

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وأثرت المخاوف الجيوسياسية على المعنويات مع تحذير واشنطن من خطر كبير على المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بينما زادت الضغوط بفعل قفزة في عوائد السندات الحكومية بحسب "رويترز".

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ومن بين الأسهم المحركة الرئيسية اليوم، سهم فيليبس الذي صعد 1% مع رفع شركة التكنولوجيا الصحية الهولندية توقعاتها للعام بأكمله.

وقفز سهم إنديفيور 6% بعد أن قالت شركة الأدوية إنها ستدفع 385 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية.

ومما حد من المكاسب، تراجع أسهم الطاقة 0.8% مقتفية أثر تراجع أسعار النفط الخام.

وخلال الأسبوع، سيتابع المستثمرون أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل مايكروسوفت وألفابت في حين سيكون قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس موضع التركيز أيضاً.

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