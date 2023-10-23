"بيتكوين" تتجه لتعزيز مكاسبها بعد ارتفاعات أسبوعية قوية

تشير التحليلات إلى مزيد من الارتفاع مستقبلا لعملة الـ"بيتكوين" بعد تسجيلها أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو الأحد الماضي قاربت الـ 10%. وجاءت مكاسب الأسبوع الماضي مدفوعة بالتكهنات حول دخول قريب لصناديق التداول ETF في الولايات المتحدة للاستثمار المباشر في العملة المشفرة.

وبحسب البيانات التاريخية لبلومبرغ فإن أي ارتفاع أسبوعي بهذا الحجم أي بـ10% على الأقل، سيتبعه ارتفاع مماثل في الشهر الذي يليه.

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يذكر أن مديري الأصول مثل بلاك روك وFIDELITY بين الصناديق التي تعتزم تقديم عقود فورية لتداول البيتكوين عبر الصناديق المتداولة.

وقد ارتفعت البيتكوين هذا العام بنسبة 87% مدعومة أيضا بتوقعات نهاية دورة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي. وتشكل البيتكوين حاليا نصف قيمة سوق الأصول الرقمية البالغة 1.2 تريليون دولار.