الأسهم الأوروبية تترقب أفضل أداء أسبوعي منذ مارس

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ مارس/آذار بقيادة أسهم شركات السيارات، إذ تدعمت المعنويات بفعل تفاؤل يرتبط بنهاية محتملة لدورة تشديد السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، وتلقى أيضا دعما من أرباح قوية ومؤشرات على تباطؤ التضخم.

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وتلقت آمال المستثمرين في أن تكون أسعار الفائدة بلغت ذروتها دعما من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي وغيرها على أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة، وفقا لـ "رويترز".

وقاد المؤشر الفرعي لأسهم شركات السيارات مكاسب القطاعات، مدعوما بصعود سهم بي.إم.دبليو 2.6% بفعل زيادة هوامش الربح في وحدتها للسيارات في الربع الثالث من العام. وارتفع سهم فولفو كار 4.6% في أعقاب إعلان مبيعات أكتوبر/تشرين الأول.

وتصدر سهم شركة أندريتز النمساوية لصناعة المعدات الصناعية مكاسب المؤشر ستوكس 600 وقفز 6.5%.

وعلى الجانب الآخر هوى سهم إيه.بي مولر ميرسك للشحن 9.2% في أعقاب إعلان نتائج الربع الثالث.