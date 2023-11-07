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شركة نقي للمياه
شركة نقي للمياه
سوق السعودية

ارتفاع أرباح "نقي للمياه" 8.25% إلى 16.2 مليون ريال بالربع الثالث

بدعم من انخفاض تكلفة المبيعات

دبي - العربية.نت
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ارتفع صافي أرباح شركة "نقي للمياه" بنسبة 8.25% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 16.19مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 14.95 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، انخفض صافي أرباح الشركة بنسبة 22.44% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بصافي ربح نحو 13.22 مليون ريال في الربع الثاني من 2023.

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وتراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 12.15% في الأشهر التسعة الأولى من 2023، إلى نحو 40.58 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو46.197 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن زيادة الأرباح الفصلية على أساس سنوي، تعود إلى نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 24% والذي جاء نتيجة انخفاض أسعار المواد الخام وانخفاض تكاليف التشغيل الصناعية.

وأضافت أن ارتفاع مجمل الربح جاء على الرغم من انخفاض المبيعات، بالإضافة الى تحول الشركة في قنواتها البيعية وفقا لخطتها التوسعية. علما بأن الشركة استطاعت تخفيض هامش تكلفة المبيعات بمقدار 7%.

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