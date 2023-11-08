قمة جديدة لبورصة مصر.. رأس مال يتجاوز 1.6 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 4.1 مليار جنيه.

وخلال تعاملات اليوم، قفز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في البورصة المصرية عند قمة تاريخية جديدة، حيث ارتفع بنسبة 2.2% لتربح الأسهم المدرجة نحو 35 مليار جنيه، بعدما زاد من مستوى 1.581 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى مستوى 1.616 تريليون جنيه في تعاملات جلسة الأربعاء.

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وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.54% مضيفاً نحو 593 نقطة بعدما صعد من مستوى 23393 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة الثلاثاء، إلى مستوى 23986 نقطة بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 29074 نقطة. كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 10209 نقاط.

أيضاً، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4654 نقطة. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6901 نقطة.