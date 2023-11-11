"بيتكوين" تحطم حاجز الأحداث السوداء وتصل لأعلى مستوى خلال 18 شهراً

استعادت "بيتكوين" رالي الصعود مجدداً بعد صعودها لأعلى مستوى منذ 18 شهرا، قبل سلسلة الأحداث التي أدت إلى انهيار العملة المشفرة الأخير.

وارتفعت العملة المشفرة المهيمنة بما يصل إلى 38% خلال آخر 30 يوما، إلى مستوى 37000 دولار، كما تخطت حاجز 38000 دولار لحظياً يوم الخميس الماضي، وهو الأعلى منذ 5 مايو 2022 – قبل انهيار عملة TerraUSD المستقرة مباشرة وإشعال سلسلة من الإخفاقات عبر مساحة الأصول المشفرة.

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وأكملت بيتكوين تعافيها الكامل من تلك الكارثة تقريباً حتى العام الذي أعقب وصول التراجعات إلى أدنى مستوياتها عندما تقدمت بورصة "FTX"، التي أسسها سام بانكمان فرايد بطلب للإفلاس.

وقال رئيس قسم الأبحاث في ماتريكسبورت، ماركوس ثيلين: "مع عودة تداول بيتكوين فوق المستوى الذي كانت عليه عندما انهارت عملة تيرا المستقرة، تجاوز متداولو العملات المشفرة رسمياً تلك الندوب النفسية".

وعلى عكس دورات التراجعات السابقة، نظمت عملة بيتكوين انتعاشاً هذا العام على فترات متقطعة، مع تقدمات حادة تتخللها فترات هدوء طويلة من التقلبات المنخفضة. وللوصول إلى هذه النقطة، كان عليها أن تتغلب على أشد تشديد نقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ 4 عقود، إلى جانب التنظيمات الرقابية في الصناعة المتزايدة.

ودفعت سلسلة من الروايات - أو سعت إلى تفسير - عودة العملات المشفرة إلى الظهور بشكل ملحوظ: عملة بيتكوين كوسيلة للتحوط ضد التضخم؛ وكملجأ من الأزمة المصرفية الأميركية في مارس؛ ومؤخراً، عملة بيتكوين للجماهير في شكل صناديق متداولة في البورصة ربما ستتم الموافقة عليها قريباً من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.

وتم فتح نافذة قصيرة مدتها 8 أيام على الأقل يوم الخميس للجنة الأوراق المالية والبورصة "لإصدار أوامر الموافقة نظرياً، وفقاً لمذكرة كتبها محللي بلومبرغ إنتليجنس، جيمس سيفارت وإريك بالتشوناس. وكتبوا: "حتى لو لم تصل الموافقات هذا الشهر، ما زلنا نعتقد أن هناك فرصة بنسبة 90% للموافقة بحلول 10 يناير".

وقد أدى التفاؤل بشأن الموافقة المحتملة من قبل الهيئة التنظيمية، بعد أكثر من عقد من المداولات، إلى تعزيز الرمز بأكثر من 120% هذا العام، وترى كارولين مورون، المؤسس المشارك لمزود سيولة مشتقات الأصول الرقمية Orbit Markets، "اهتماماً مستداماً". في الرهانات على ارتفاع إضافي للبيتكوين. وبالمقارنة، ارتفعت الأسهم العالمية بنسبة متواضعة بلغت 10% خلال نفس الفترة.

من المؤكد أن عملة بيتكوين في منتصف الطريق فقط لاستعادة ذروة هوس العملات المشفرة في عام 2021، عندما بلغت ذروتها عند ما يقرب من 69000 دولار. لكن المدافعين عن الأصول الرقمية بدأوا بالفعل في نسج روايات جديدة حول قوتها الدائمة.

جوش جيلبرت، محلل السوق في شركة التداول والاستثمار "eToro"، قال إن توقعات صناديق الاستثمار المتداولة هي على رأس قائمة متنامية من المحفزات، مما يمنح الارتفاع الحالي مزيداً من الدعم. وأضاف جيلبرت أنه إلى جانب تحفيز صناديق الاستثمار المتداولة، فإن الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي وتخفيض سعر بيتكوين إلى النصف في العام المقبل تغذي أيضاً الارتفاع.