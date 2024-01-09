الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع مع تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أميركي رسمي يظهر أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم والآمال في قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2032.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أمس الاثنين أدنى مستوى له منذ 18 ديسمبر/كانون الأول. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2038.90 دولار للأونصية.

وأظهر تقرير للبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أمس الاثنين أن المستهلكين يتوقعون انخفاض التضخم، كما يتوقعون تراجع الدخل والإنفاق خلال السنوات المقبلة، "رويترز".

وتُقلص أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، مما دعم أيضا أسعار المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.11 دولار للأونصة، وقفز البلاتين 0.3% إلى 948.42 دولار، وصعد البلاديوم 0.6% إلى 1003.46 دولار.