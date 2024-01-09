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بيتكوين

شركات وصناديق تتسابق على جذب مستثمري "بيتكوين"

11 شركة استثمارية كشفت عن عمولاتها لصناديق تداول البيتكوين التي ستقوم بإدراجها

دبي - العربية.نت
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تتسابق شركات وصناديق على جذب مستثمري البيتكوين، حيث كشفت 11 شركة استثمارية عن عمولاتها لصناديق تداول البيتكوين التي ستقوم بإدراجها.

وحدد صندوق تداول "Bitwise" للبيتكوين عمولة التداول عند 0.24% من قيمة الصفقة، فيما حدد صندوق تداول VanEck للبيتكوين عمولة التداول عند 0.25% من قيمة الصفقة.

من جانبه، حدد صندوق تداول ARK للبيتكوين عمولة التداول عند 0.25% من قيمة الصفقة.

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وحدد صندوق تداول "بلاك روك" للبيتكوين عمولة التداول عند 0.30% من قيمة الصفقة، في حين حدد صندوق تداول "Grayscale" للبيتكوين عمولة التداول عند 1.5% من قيمة الصفقة.

وتوقع "ستاندرد تشارترد" استقطاب صناديق تداول البيتكوين 100 مليار دولار في العام الحالي فقط.

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