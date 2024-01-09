شركات وصناديق تتسابق على جذب مستثمري "بيتكوين"

تتسابق شركات وصناديق على جذب مستثمري البيتكوين، حيث كشفت 11 شركة استثمارية عن عمولاتها لصناديق تداول البيتكوين التي ستقوم بإدراجها.

وحدد صندوق تداول "Bitwise" للبيتكوين عمولة التداول عند 0.24% من قيمة الصفقة، فيما حدد صندوق تداول VanEck للبيتكوين عمولة التداول عند 0.25% من قيمة الصفقة.

من جانبه، حدد صندوق تداول ARK للبيتكوين عمولة التداول عند 0.25% من قيمة الصفقة.

وحدد صندوق تداول "بلاك روك" للبيتكوين عمولة التداول عند 0.30% من قيمة الصفقة، في حين حدد صندوق تداول "Grayscale" للبيتكوين عمولة التداول عند 1.5% من قيمة الصفقة.

وتوقع "ستاندرد تشارترد" استقطاب صناديق تداول البيتكوين 100 مليار دولار في العام الحالي فقط.