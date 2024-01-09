سوق السعودية
مساهمو "سدير للأدوية" التابعة لـ"الحمادي" تقر زيادة رأسمالها إلى 173 مليون ريال
الزيادة بقيمة 116 مليون ريال
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قالت شركة الحمادي القابضة إن الجمعية العامة غير العادية لشركة سدير للأدوية - شركة مساهمة مقفلة وإحدى الشركات الشقيقة والمملوكة بنسبة 35% - على زيادة رأسمالها بقيمة 116 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه تقرر زيادة رأسمال شركة أدوية سدير للأدوية من 57 مليون ريال إلى 173 مليون ريال، وسيتم زيادة رأس المال عن طريق التحويل من الرصيد الجاري للشركاء حسب نسبة رأس المال لكل شريك.
الجدير بالذكر أن الغرض من زيادة رأس المال هو دعم المركز المالي للشركة الشقيقة بالإضافة إلى تنمية نشاط الشركة وتطوير أعمالها.
وأشارت إلى أن زيادة رأس المال مشروطة بموافقة الجهات النظامية.
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