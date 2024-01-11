ارتفاع الذهب مع ترقب بيانات التضخم في أميركا
زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2033 دولارا للأونصة
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ارتفع الذهب اليوم الخميس فيما واصل الدولار تراجعه قبيل بيانات للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم ومن شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات حول المسار، الذي قد يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية خلال هذا العام.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3%، إلى 2028.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:22 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3%، إلى 2033 دولارا.
وهبط مؤشر الدولار 0.1%، متراجعا للجلسة الثانية، مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس لحائزي العملات الأخرى وفق "رويترز".
وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس إن نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يلوح في الأفق "وقد يتخذ المضاربون نهجا حذرا" قبل النشر المرتقب.
ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 22.96 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 0.8 %، إلى 1006.84 دولار، فيما استقر البلاتين عند 919.15 دولار.
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