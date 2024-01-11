بورصة إسرائيل تسعى لجذب المستثمرين الأميركيين

يتوجه سيفي تسينجر الرئيس الجديد لسلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في مسعى لجذب المستثمرين الأميركيين وطمأنتهم بأن النشاط الاقتصادي يسير كالمعتاد على الرغم من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ثلاثة أشهر مع حركة "حماس".

وكان العام الماضي صعبا على الأسواق الإسرائيلية، مع انخفاض المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 15%، بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي قاد إلى الحرب في غزة.

وانتعش المؤشر لاحقا لينهي عام 2023 مرتفعا 4%، لكنه ما زال متخلفا بشدة عن المؤشرات الأميركية. ويتم تداوله الآن عند مستويات ما قبل الحرب.

وقال تسينجر الذي تولى رئاسة سلطة الأوراق المالية بعد سنوات من العمل كشريك في قسم الشركات والأوراق المالية في إحدى شركات المحاماة الإسرائيلية إنه يتطلع إلى آفاق الانتعاش الاقتصادي هذا العام.

وقال لـ"رويترز" في مقابلة "نود أن نقول للعالم إن الاقتصاد الإسرائيلي يعمل أثناء الحرب وإن البورصة لم تغلق ولو ليوم واحد".

وأضاف "نؤمن أنه توجد فرصة في إسرائيل في نمو الاقتصاد بعد الحرب، و حدث الشيء نفسه في حروب سابقة أو حملات عسكرية في إسرائيل في العقدين الماضيين، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة قوي جدا".

ويتوقع أن يتحسن الاقتصاد بعد شروع الجيش في تسريح أكثر من 300 ألف إسرائيلي من قوات الاحتياط على نحو تدريجي بعدما تسبب استدعاؤهم في نقص بسوق العمل، خاصة أن كثيرا منهم جاءوا من القطاع الحيوي للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال تسينجر إن تنظيم الذكاء الاصطناعي وتحسين امتثال الشركات والتزامها يمثل محور التركيز الرئيسي.

وأضاف أن قوانين الأوراق المالية الإسرائيلية عمرها عقود ولم تضع الذكاء الاصطناعي في حسبانها.

وفي الوقت نفسه، تتطلع البورصة الإسرائيلية إلى تعزيز قدراتها على التنفيذ عبر ضمان تقديم تقارير أفضل من الشركات وجعل العقوبات أسرع وأقوى.

وقال تسينجر "نشعر أن هناك مساحة لتعزيز سلاسة عملية التنفيذ، وما نفكر فيه كجهة تنظيمية هو كيفية دمج التقنيات الجديدة في مراقبة السوق وتنفيذها في سوق رأس المال مع الأخذ في الاعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة المتاحة لنا".

والرحلة التي جرى الترتيب لها قبل الحرب إلى الولايات المتحدة هي الأولى لرئيس البورصة منذ ما قبل جائحة كوفيد، وسيجتمع تسينجر مع نظيره في البورصة الأميركية ومستثمرين في نيويورك وواشنطن.