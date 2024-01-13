الأسهم الأميركية تسجل أول مكاسب أسبوعية هذا العام

أغلقت الأسهم الأميركية دون تغير يُذكر في جلسة الجمعة بعد التأرجح بين الارتفاع والانخفاض بنسب طفيفة، إذ عوض أثر نتائج أعمال متباينة للبنوك أثر تقرير أشار إلى قراءة تضخم دون المتوقع أحيت الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

أظهرت البيانات، أمس الجمعة، أن أسعار المنتجين الأميركيين هبطت على غير المتوقع في ديسمبر/كانون الأول في ظل تراجع تكاليف سلع مثل الأغذية ووقود الديزل، بينما لم تتغير أسعار في قطاع الخدمات لثالث شهر على التوالي، وذلك على خلاف بيانات تضخم أسعار المستهلكين الصادرة يوم الخميس والتي كانت أعلى من المتوقع.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 3.60 نقطة بما يعادل 0.08% إلى 4783.47 نقطة، وفق "رويترز".

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 1.73 نقطة أو 0.02% إلى 14972.76 نقطة.

فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.91 نقطة أو 0.32% إلى 37593.05 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، سجل "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب بنسبة 1.85%، فيما ارتفع "ناسداك" المجمع بنسبة 3.1%، وداو جونز الصناعي 0.35%.