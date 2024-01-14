مؤشرات بورصة الكويت تغلق على تباين وسط جني للأرباح

تباين إغلاق مؤشرات البورصة الكويتية اليوم الأحد، في ظل موجة مبيعات لجني الأرباح ضغطت على مؤشر الأسهم القيادية، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بفضل استمرار عمليات بناء المراكز في عدد من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق التي استحوذت على معدلات غير معتادة من السيولة.

وتراجع مؤشر السوق الأول 0.16% إلى 7922.17 نقطة، ومؤشر السوق العام 0.04% إلى 7211.32 نقطة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.42% إلى 5855.24 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، انخفضت أسهم بيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.51% إلى 774 فلسا، وبنك الكويت الدولي 0.62% إلى 161 فلسا، وبنك برقان 1.08% إلى 183 فلسا، وبنك وربة 2.08% إلى 188 فلسا، وشركة الاستثمارات الوطنية 1.04% إلى 285 فلسا، ومجموعة أرزان المالية 0.83% إلى 239 فلسا، وأعيان للإجارة والاستثمار 1.07% إلى 185 فلسا، وبوبيان للبتروكيماويات 0.63% إلى627 فلسا، وأجيليتي للمخازن العمومية 0.36% إلى 548 فلسا، والاتصالات المتنقلة زين 0.76% إلى 521 فلسا.

كما تراجعت أسهم هيومن سوفت القابضة 0.14% إلى 3.545 دينار، وطيران الجزيرة 0.52% إلى 1.34 دينار، وميزان القابضة 2.34% إلى 584 فلسا، وشركة بورصة الكويت 0.29% إلى 2.033 دينار، وشركة أولاد علي الغانم 0.08% إلى 1.184 دينار.

في المقابل، ارتفع سهم بنك الكويت الوطني 0.53% إلى 955 فلسا، وعقارات الكويت 3.29% إلى 220 فلسا، وشركة المباني 0.49% إلى 819 فلسا، ومجموعة الخليج للكابلات 2.42% إلى 1.437 دينار، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 1.03% إلى 880 فلسا، وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 0.97% إلى 208 فلوس، والشركة المتكاملة القابضة 0.38% إلى 522 فلسا.

وقال حسن بومجداد، الوسيط المالي لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح على العديد من الأسهم بالتزامن مع اتجاه المستثمرين إلى مجموعة جديدة من الأسهم لتكوين مراكز جديدة".

وبلغ حجم التعاملات خلال جلسة اليوم 71.24 مليون دينار توزعت على 125 سهما، ارتفع منها 53 سهما، بينما انخفض 58 آخرين وبقى 14 سهما دون تغير.

واستحوذ السوق الأول على 38.69 مليون دينار من السيولة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 32 مليون دينار من السيولة.

وأضاف بومجداد أن الوضع العام للسوق جيد.

وتصدرت إيفا قائمة الأسهم الأكثر استحواذا على السيولة بقيمة 11.9 مليون دينار، يليه بيت التمويل الكويتي (بيتك) بمقدار 6.8 مليون دينار، ثم عقارات الكويت بواقع 4.34 مليون دينار، يليه سنام بمبلغ 3.8 مليون دينار، ثم البنك الوطني بقيمة 2.84 مليون دينار.

وأشار إلى أن مؤشر السوق الأول يشهد عمليات تصحيح مستمرة بعدما نزل من أعلى نقطة عند مستوى 8214 نقطة في يوليو تموز 2023 إذ شهد 11 أسبوعا من الانخفاضات حينها، مضيفا أن المؤشر يستهدف حاليا تجاوز 8214 نقطة.

وأعلنت بورصة الكويت خلال جلسة تداولات اليوم نتائج المراجعة السنوية للأسهم والتي تضمنت ترقية البنك الأهلي الكويتي وشركة الصالحية العقارية، والاتصالات الكويتية "إس.تي.سي" من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، فيما ستخرج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه من السوق الأول.

وتضمنت قائمة الشركات المحتمل تأهيلها إلى السوق الأول في العام المقبل كلا من البنك التجاري الكويتي، وشركة مجموعة عربي القابضة، وشركة إيفا للفنادق والمنتجعات.

وأشار بومجداد إلى أن إعلان نتائج المراجعة ستنعكس إيجابا على تعاملات السوق.