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سعر الذهب

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة

مؤشر الدولار قفز لأعلى مستوى له في 10 أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية

دبي - العربية.نت
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تراجع الذهب قليلا، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية فيما يترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد عن مسار أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2050.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 0201 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1% إلى 2054.10 دولار.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في عشرة أيام مما جعل السبائك أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لتحوم قرب مستويات 4%"رويترز".

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ويتوقع أن يعلن المركزي الأميركي في نهاية اجتماعه يومي 30 و31 يناير/كانون الثان الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

ويراهن متعاملون على ستة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة هذا العام، ويتوقعون أن تجري أول عملية خفض في شهر/مارس أذار.

ويزيد انخفاض أسعار الفائدة من الإقبال على شراء السبائك التي لا تدر عائدا.

ومن المقرر أن يتحدث مجموعة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع ومن بينهم كريستوفر والر عضو مجلس محافظي البنك المركزي والذي سيلقي كلمة حول التوقعات الاقتصادية أمام معهد بروكينجز الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش.

وفي أماكن أخرى، هدأ مسؤولو البنك المركزي الأوروبي من توقعات الأسواق بإجراء تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة هذا العام.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.15 دولار للأونصية، وانخفض البلاتينيوم 0.4% إلى 911.59 دولار، وهبط البلاديوم 0.3% إلى 968.96 دولار.

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