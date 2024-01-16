تراجع أسواق الخليج بفعل مخاوف أسعار الفائدة

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج على انخفاض، اليوم الثلاثاء، مقتفية خطى الأسواق العالمية مع تراجع الرهان على خفض أسعار الفائدة العالمية بحلول مارس/آذار المقبل، ومدفوعة أيضا بتصريحات تميل إلى التشديد لصناع السياسات في البنوك المركزية في أوروبا.

تراجع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي، أمس الاثنين، عن توقعات خفض أسعار الفائدة، إذ قال رئيس المركزي الألماني يواخيم ناغل إن من السابق لأوانه مناقشة تخفيض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون خطاب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي ) كريستوفر والر حول التوقعات الاقتصادية الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن رحبت الأسواق في نوفمبر/تشرين الثاني بالتحول في وجهات نظره التي كانت تميل إلى التشديد، عندما حدد وقتها مسارا للتخفيضات.

وعادة ما تقتفي السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي أثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أن معظم عملات دول المنطقة مرتبطة بالدولار.

وهبط مؤشر تاسي السعودي 0.4%، بعد يوم من إنهاء سلسلة خسائر استمرت 5 جلسات، متأثرا بهبوط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.4%.

كانت حركة الحوثي اليمنية قد قالت أمس الاثنين إنها ستوسع أهدافها في منطقة البحر الأحمر لتشمل السفن الأمريكية، وإنها ستواصل الهجمات بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة ضد أهداف في اليمن. ونتيجة لذلك، سعت العديد من ناقلات النفط إلى تجنب جنوب البحر الأحمر.

وارتفعت أسعار النفط نتيجة عدم الاستقرار في البحر الأحمر إذ ارتفع خام برنت في أحدث التعاملات 0.6% إلى 78.62 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر البورصة القطرية 0.3% متأثرا بانخفاض سهم شركة الملاحة القطرية 3.5%.

وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) 0.9%.

وأعلن البنك عقب الإغلاق عن تحقيق أرباح صافية 4.31 مليار ريال (1.18 مليار دولار) خلال العام الماضي، بزيادة 7.5% على أساس سنوي.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.5%، مع تراجع سهم إعمار العقارية 0.7%.

وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة أبو ظبي 0.2%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.6% مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق بقيادة سهم مجموعة طلعت مصطفى العقارية الذي ارتفع 11.8%، مواصلا مكاسبه منذ توقيع اتفاق مع القابضة إيه.دي.كيو (أحد الصناديق السيادية بأبوظبي) للاستحواذ على حصة 40.5% في شركة آيكون، ذراع الضيافة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.