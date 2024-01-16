نيكاي ينخفض منهياً سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام

انخفض المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الثلاثاء، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام ودفعته إلى أعلى مستوياته في 34 عاماً.

وتراجع نيكاي 0.79% إلى 35619.18 مع ارتفاع 47 سهما فقط مقابل انخفاض 178. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82% إلى 2503.98.

وارتفع نيكاي لفترة وجيزة إلى 36008.23 نقطة أمس الاثنين ليصل إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير/شباط 1990 لكنه لم يستمر عليه وأغلق عند 35901.73 نقطة.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم إن السوق وصلت إلى مستويات غير منطقية.

وتراجع مقياس التقلب في المؤشر نيكاي إلى 21.2 نقطة. وبعد الإغلاق أمس الاثنين، شهدت السوق أول إصدار لقائمة الشركات التي امتثلت لدعوة بورصة طوكيو للكشف عن خطط لتحسين كفاءة رأس المال.

وقالت البورصة إن ما يقرب من نصف الشركات في قسم الشركات ذات الربحية العالية والنشطة دوليا‭ ‬استجابت رغم أن بعض الشركات اليابانية مثل تويوتا موتور وسوفت بنك لم يكونا في القائمة.

وبدا أنه لم يطرأ إلا تغير طفيف على الشركتين اليوم الثلاثاء، مع تراجع سهم سوفت بنك 0.73% وهبوط سهم تويوتا موتور 0.23%.

وانخفض سهم نيكسون للألعاب الإلكترونية 4.73%، وتراجع سهم توهو لإنتاج المواد الترفيهية 3.81%، وهبط سهم داي نيبون برينتينغ 3.47%. وسجلت الشركات الثلاث أكبر خسارة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي.