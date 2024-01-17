"Nice One" تخطط لطرح عام أولي في السوق السعودية

تخطط شركة بيع مستحضرات التجميل بالتجزئة عبر الإنترنت "Nice One" لطرح عام أولي في سوق الأسهم السعودية، حيث طلبت من بنوك عدة التقدم للمشاركة في الصفقة المحتملة.

وأشارت مصادر لوكالة بلومبرغ إلى أن تفاصيل الطرح بما في ذلك الحجم والتوقيت لم تحدد بعد.

يذكر أن "Nice One" تأسست عام 2016 وهي جزء من مجموعة متنامية من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تعمل على الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط حيث تتطلع البورصات الإقليمية لتنويع شركاتها المدرجة خارج قطاعات البنوك والشركات الصناعية التي هيمنت على البورصات لسنوات.

وهيمنت السعودية على سوق الاكتتابات في الشرق الأوسط في 2023. وتم تسجيل 29 اكتتاباً عاماً منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث منه، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليار دولار.

وخلال الربع الثالث من 2023 استحوذت السعودية على خمس من أصل ست شركات تم إدراجها في أسواق الخليج، وجمعت الصفقات السعودية إجمالي 330 مليون دولار. وقد حققت شركة لومي لتأجير السيارات، التي تم إدراج أسهمها في سوق تداول الرئيسي، أعلى عائدات بقيمة 291 مليون دولار. أما الاكتتابات الأربعة الأخرى فقد جمعت مجتمعة 39 مليون دولار وتم إدراجها في نمو – السوق الموازية.

وشهدت نمو أيضاً إدراجين مباشرين، لشركة بيبر هوم وشركة الراشد الصناعية. وعلاوة على ذلك، انتقلت شركة سمو العقارية، التي تم إدراجها في نمو في الربع الأول من عام 2020، إلى سوق تداول الرئيسي في شهر أيلول/سبتمبر 2023.