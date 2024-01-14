بلومبرغ: "الموسى الصحية" تخطط للاكتتاب في السعودية خلال 2024

تخطط مجموعة الموسى الصحية لطرح عام أولي في السوق السعودي خلال العام الجاري، وفقا لما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ.

وعينت الشركة التي تعمل في مجال الرعاية الصحية والتي تدير شبكة تضم 750 سريراً للمرضى في جميع أنحاء المنطقة الشرقية في المملكة "السعودي الفرنسي كابيتال" لتقديم المشورة بشأن الطرح المحتمل للأسهم.

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الطرح النهائية بما فيها التقييم والجدول الزمني.

وهيمنت السعودية على سوق الاكتتابات في الشرق الأوسط في 2023. وتم تسجيل 29 اكتتاباً عاماً منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية الربع الثالث منه، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي عائدات بلغ 5.8 مليار دولار.

وخلال الربع الثالث من 2023 استحوذت السعودية على خمسة من أصل ستة شركات تم إدراجها في أسواق الخليج، وجمعت الصفقات السعودية إجمالي 330 مليون دولار. وقد حققت شركة لومي لتأجير السيارات، التي تم إدراج أسهمها في سوق تداول الرئيسي، أعلى عائدات بقيمة 291 مليون دولار. أما الاكتتابات الأربعة الأخرى فقد جمعت مجتمعة 39 مليون دولار وتم إدراجها في نمو – السوق الموازية.

وشهدت نمو أيضاً إدراجين مباشرين، لشركة بيبر هوم وشركة الراشد الصناعية. وعلاوة على ذلك، انتقلت شركة سمو العقارية، التي تم إدراجها في نمو في الربع الأول من عام 2020، إلى سوق تداول الرئيسي في شهر أيلول/سبتمبر 2023.