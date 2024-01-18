اتجاه جديد في عالم الذكاء الاصطناعي.. "UBS" يكشف عن الأسهم التي قد تستفيد منه

يعتبر بنك "UBS" إنه يجب على المستثمرين البدء في التركيز على المرحلة التالية من النمو فيما يتعلق بقطاع الذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير لـ"CNBC" الأميركية، اطلعت عليه "العربية Business"، كتب محلل "UBS"، راندي أبرامز في مذكرة للعملاء: "نعتقد أن تحويل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى "عصر الذكاء الاصطناعي" لديه القدرة على تحفيز تغييرات المزيج الإيجابية... كما يمكنه أيضًا إنشاء المحتوى والإنتاجية والتخصيص".

يشير مصطلح "Edge AI"، أو "الذكاء الاصطناعي على الحافة"، إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحوسبة المتطورة، ومن المفترض أن يكون لنموه تأثير هائل على عالم التكنولوجيا خلال السنوات القليلة المقبلة. يسمح الإعداد بإجراء حسابات الذكاء الاصطناعي محليًا وليس من خلال مركز البيانات أو على السحابة. وأشار بنك "UBS" إلى أن بعض الفوائد تشمل الوصول بشكل أسرع إلى البيانات وتعزيز الخصوصية وتقليل تكاليف النطاق الترددي.

وفي عام 2024 وحده، يتوقع البنك أن تمثل خوادم الذكاء الاصطناعي فرصة إيرادات بقيمة 100 مليار دولار، في حين أن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية وأشباه موصلات ستعادل 450 مليار دولار و180 مليار دولار و163 مليار دولار على التوالي.

كما يتوقع أبرامز ظهور دورة منتجات تكنولوجية جديدة بين عامي 2025 و2027. ومن الممكن أن يؤدي هذا، جنبًا إلى جنب مع دورة الاستبدال القادمة، إلى زيادة الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6%، ورفع سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى 204 مليارات دولار حتى عام 2027، في حين يمكن للهواتف الذكية أن تنمو من 50 مليونًا إلى 583 مليون وحدة ومبيعات بقيمة 513 مليار دولار.

ونظرًا لهذه النظرة، قام أبرامز بتسمية بعض أفضل الشركات في قطاعات التكنولوجيا التي يمكنها الاستفادة من "الذكاء الاصطناعي على الحافة".

فيما يلي بعض الأسهم بحسب محلل "UBS"، بحسب تقرير "CNBC" الأميركية الذي اطلعت عليه "العربية Business".

AMD

Nvidia

Teradyne

Micron

Microsoft

Alibaba

Arista Networks

Dell Technologies

ليس من المستغرب أن تكون كل من "AMD" و"Nvidia" في القائمة حيث ارتفع كلا السهمين في عام 2023 بنسبة 114% و226% على التوالي حيث راهن المستثمرون على منتجاتهم التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي.

تتوقع "UBS" المزيد من الاتجاه الصعودي في المستقبل، حيث تعتبر كلا السهمين من بين أكثر شركات أشباه الموصلات التي قد تستفيد من "Edge AI".

يبدو أيضًا أن صانعي شرائح الذاكرة على استعداد للاستفادة من "Edge AI" نظرًا لأن الأجهزة في هذا الإطار تتطلب المزيد من قوة الحوسبة. يجب أن يبشر ذلك بالخير لأسهم شركة "Micron Technology"، والذي يعتبره "UBS" أحد "أوضح المستفيدين المباشرين".

وبعيدًا عن صانعي الرقائق، يفضل بنك "يو بي إس" شركة "علي بابا" كفائز محتمل من تلك التقنية. وتقول الشركة إن "علي بابا" تخطو بالفعل خطوات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال مساعد التسوق المدمج وخدمات السحابة.

وقال "UBS": "من بين شركات الإنترنت الصينية، نعتقد أن "علي بابا" ستستفيد من الاستخدام المتزايد للحوسبة المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك بسبب سنوات البحث والتطوير في مجال الحوسبة المتطورة".

كما انتعش صانعو أجهزة الكمبيوتر الشخصية - مثل "Dell" - من عام 2022 الصعب بعد انخفاض الطلب حينها. لكن الشركة كانت في اتجاه صعودي مع انتعاش الطلب، وازدهار الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي، وبدء العملاء التجاريين في نشر أجهزة الكمبيوتر الشخصية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام وحتى عام 2025. وارتفعت الأسهم بأكثر من 90% في عام 2023.

الأسهم الأخرى التي دخلت القائمة تشمل "Microsoft" - مستثمر رئيسي في "OpenAI" - وشركة اختبار أشباه الموصلات "Teradyne" وأيضا "Arista Networks".