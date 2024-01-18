"تداول" السعودية تستحوذ على 32.6% من شركة "دي إم إي"

وقعت مجموعة تداول السعودية اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع شركة "دي إم إي" القابضة المحدودة ومساهميها الحاليين، وهم كل من "إيجل كوموديتيز ليمتد"، وبورصة "نيويورك التجارية إنك"، وشركة "تطوير دبي ش.م.م" وذلك للاستحواذ على نسبة 32.6% في شركة "دي إم إي" القابضة المحدودة، وفق بيان على "تداول".

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وتعود ملكية كل من بورصة نيويورك التجارية إنك "NYMEX" إلى مجموعة بورصة شيكاغو التجارية "CME"، وشركة تطوير دبي "تطوير" إلى شركة دبي القابضة، وشركة إيجل كوموديتيز ليمتد إلى جهاز الاستثمار العماني، بحسب البيان.

ونتيجة لهذه الصفقة المحتملة، ستستثمر المجموعة بشكل غير مباشر في بورصة دبي للطاقة المحدودة والمملوكة بالكامل من قبل شركة "دي إم إي" القابضة المحدودة، والتي تخضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية. كما ستكون المجموعة المساهم الأكبر إلى جانب بورصة شيكاغو التجارية "CME".

وتتمثل الأسهم المستحوذ عليها مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة. ومن المقرر تخصيص الاستثمارات التي تم جمعها من خلال الأسهم الجديدة في توفير الموارد المالية اللازمة لتمكين بورصة دبي للطاقة المحدودة من مواصلة مسيرة النمو.

وعن قيمة الصفقة، قالت المجموعة إنها ستستثمر ما يقارب 107 ملايين ريال سعودي (28.5 مليون دولار أميركي) من خلال الاستحواذ على نسبة 32.6% في شركة دي إم إي القابضة المحدودة تمثل مجموعة ما بين أسهم جديدة وأسهم قائمة.

وتخضع الاتفاقية لعدد من الشروط والأحكام اللازمة قبل الإتمام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات ذات العلاقة خارج المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى ذات طبيعة تنظيمية وتجارية. كما يخضع إكمال الصفقة المحتملة لشروط استكمال الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة.

ومن ضمن شروط الاتفاقية، أن يكون للمجموعة الفرصة للحصول على حصة الأغلبية بعد السنة الرابعة خلال فترات زمنية معينة متفق عليها. بالإضافة إلى ذلك، تمكن الاتفاقية للمساهمين الحاليين بطرح أسهمهم للمجموعة بعد أربع سنوات خلال فترات زمنية معينة متفق عليها.

ومن ضمن شروط الصفقة المحتملة، تغيير العلامة التجارية "بورصة دبي للطاقة" لتصبح "بورصة الخليج للسلع" لتعكس مكانتها وأهميتها عالمياً كسوق إقليمية للسلع.