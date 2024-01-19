أسهم أوروبا ترتفع مدفوعة بمكاسب القطاع المالي
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.4%
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فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب للأسهم المالية على الرغم من أن المؤشر الرئيسي يتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بعد أن قلص المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة بعد تصريحات من صناع السياسات.
وبحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، مواصلا مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة.
وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الرئيسية، مع ارتفاع أسهم بنوك منطقة اليورو 0.6%، مدعومة بقفزة بلغت نحو 3% في مجموعة كيه.بي.سي بعد أن رفع مورغان ستانلي تصنيف مجموعة التأمين المصرفي البلجيكية المتكاملة، وفقا لـ"رويترز".
ومع ذلك، دفعت تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم بخفض أسعار الفائدة، مما وضع المؤشر القياسي على طريق تكبد خسارة أسبوعية.
وعلى صعيد البيانات، انخفضت أسعار المنتجين الألمان أكثر من المتوقع في ديسمبر كانون الأول، فهبطت 8.6% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع مؤشر داكس 40 للأسهم القيادية 0.4%.
ومن بين الأسهم التي قادت الارتفاع، قفز سهم تليبرفورمنس 4.7% بعد أن رفعت شركة ستيفل الاستثمارية تصنيفها لسهم شركة خدمات الاتصالات.
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