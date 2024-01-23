تحسن شهية المستثمرين تجاه سندات 4 دول أوروبية

عاد اهتمام المستثمرين بسندات 4 دول أوروبية مع تحسن المالية العامة ونهج البنك المركزي الأوروبي.

وأعادت مجموعة "فانغارد" التي تدير أصولا بـ 152 مليار دولار موازنة محفظتها من سندات الدول الأوروبية.

فيما اتجهت أنظار المستثمرين لإصدارات السندات من البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا.

وثمة عوامل تدعم سندات الدول التي كانت مصدر قلق في السابق، أهمها عودة التصنيفات الائتمانية للدرجة الاستثمارية، وتسريع المركزي الأوروبي لإنهاء PEPP "برنامج مشتريات الطوارئ للجائحة"والذي أطلق في مارس 2020، ما أعاد الثقة لسندات، البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا.

وتراجع العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات 155 نقطة أساس، مسجلا أدنى مستوى منذ أبريل 2022 مقارنة بسندات ألمانيا.

أما العائد على سندات البرتغال لأجل 10 سنوات فسجل أدنى مستوى له في 16 شهرا عند 2.46%.