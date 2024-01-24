الذهب يعوض خسائره قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وعوضت خسائرها المبكرة بالتزامن مع تراجع الدولار عن أعلى مستوى في 6 أسابيع وترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2029.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 2030.50 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3% بعدما سجل أعلى مستوياته منذ 13 ديسمبر/كانون الأول أمس الثلاثاء، ما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، وفقا لـ "رويترز".

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.1050%.

ويترقب المستثمرون قراءة مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة المقرر نشرها الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، وكذلك تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع المقرر صدورها غدا الخميس، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المنتظرة يوم الجمعة.

ويتوقع المتعاملون أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 5 مرات خلال 2024 بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، مقارنة بالتوقعات السابقة قبل أسبوعين، والتي تحدثت عن 6 تخفيضات.

ويقلل خفض الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 22.62 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.5% إلى 904.58 دولار، كما زاد البلاديوم 1% إلى 954.77 دولار.