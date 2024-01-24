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وول ستريت (iStock)
وول ستريت
وول ستريت

"S&P 500" يسجل ارتفاعاً قياسياً بدعم من سهم "نتفليكس"

المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يبلغ فيها المؤشر مستوى قياسياً مرتفعاً

دبي - العربية.نت
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صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمستوى قياسي جديد عند الفتح اليوم الأربعاء بفضل ارتفاع سهم نتفليكس إثر تخطي الشركة توقعات نمو المشتركين.

وهذه هي المرة الثالثة في أقل من أسبوع التي يبلغ فيها المؤشر مستوى قياسيا مرتفعا، مما عزز مسارا صعوديا للسوق تأكد يوم الجمعة بعد أن أغلق على أعلى مستوى سجله على الإطلاق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 69.92 نقطة أو 0.18% إلى 37975.37 نقطة، فيما صعد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 23.96 نقطة أو 0.49% إلى 4888.56 نقطة، وفق "رويترز".

كما تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 134.67 نقطة أو 0.87% إلى 15560.61 نقطة.

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