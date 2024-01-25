هل يشكك المستثمرون في صناديق الـ ESG بعد سنوات من الحماس؟

سجلت الصناديق التي تمتثل لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة، الـ "ESG"، صافي تخارجات عالمية في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وبحسب تقرير لشركة "Morningstar"، فإن صافي التداولات سجل تدفقات خارجة من هذه الصناديق في الولايات المتحدة بـ 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار في اليابان مقابل تدفقات إيجابية للصناديق في أوروبا بواقع 3.3 مليار دولار.

وسجلت التدفقات في صناديق الـ ESG تخارجا بـ 2.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام وهو مستوى مرتفع قياسي للتخارجات من هذه السوق.

يأتي هذا في ظل شكوك الولايات المتحدة تجاه المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعقاب سنوات من الهجمات من قبل الجمهوريين.