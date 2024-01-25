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سوق السعودية

"السعودية للكهرباء" تعلن استردادا كاملا لصكوك دولية ومحلية

قيمتها 800 مليون دولار أميركي و 4.5 مليار ريال سعودي

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استرداد كامل للصكوك الدولية المستحقة في 27 يناير 2024م والمدرجة في السوق الأيرلندية للأوراق المالية (يورونكست دبلن) والمصدرة في تاريخ 27سبتمبر 2018م.

وقالت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس إن الإصدار كان لصكوك إسلامية بقيمة 800 مليون دولار، وتصل نسبة الاسترداد 100% ويبلغ العدد الإجمالي لصكوك هذا الإصدار 4 آلاف صك.

وذكرت أن هذه الصكوك سيتم وقف تداولها وإيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 29 يناير الجاري، وتصل القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 200 ألف دولار أميركي ، ووكيل الدفع هو بنك إتش إس بي سي،كما سيتم إلغاء إدراج تلك الصكوك من السوق الإيرلندي للأوراق المالية (يورونكست دبلن).

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وقالت إن الأثر المالي لسداد تلك الصكوك سيظهر في القوائم المالية للربع الأول من 2024م.

كما أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن استرداد كامل لصكوك إسلامية محلية مستحقة في 30 يناير الجاري والمدرجة في تداول السعودية برمز 5114 والمصدرة في تاريخ 30 يناير 2014.

وذكرت في بيان منفصل لـ"تداول السعودية" اليوم الخميس/إن قيمة الصكوك المحلية المستردة تبلغ 4.5 مليار ريال، ونسبة الاسترداد من الإصدار الكلي 100%، والعدد الإجمالي للصكوك المستردة 4500 صك.

وكانت الشركة قد أصدرت هذه الصكوك بتاريخ 30 أبريل 2014، بينما سيتم وقف تداولها بتاريخ 25 يناير الجاري، وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليون ريال، وسيتم إيداع المبالغ في حسابات حاملي الصكوك بتاريخ 30 يناير 2024، ووكيل الدفع هو شركة السعودي الفرنسي كابيتال.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذه العملية سيظهر في القوائم المالية للربع الأول من 2024م، وسيتم تعليق تداول الصكوك من قبل تداول السعودية ابتداءً من اليوم 25 يناير 2024 ومن ثم إلغاء إدراجها في السوق يوم 30 من الشهر ذاته.

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