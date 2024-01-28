أين تستثمر أموالك في 2024؟

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الأسواق العالمية

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"Partners" ترى فرصا في الصين خاصة في صناعة الأدوية

دبي - العربية.نت
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قالت مجموعة Partners التي تدير أصولا بـ 147 مليار دولار، إنها ترى فرصا في الصين خاصة في صناعة الأدوية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة Partners ستيفان شيلي: "نحن مستثمرون عالميون لذا لا نستبعد الصين".

وأشار إلى أن تقييمات شركات صناعة الأدوية التي قفزت في ذروة جائحة كورونا عادت إلى مستويات معقولة.

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ولفت شيلي إلى الاستعانة بمصادر خارجية لخدمات الصيدلة بدءاً من تطوير الأدوية إلى شركات التصنيع والتعبئة تتيح الفرص سواء في الصين أو في أسواق غربية أخرى.

وترى مجموعة Partners أيضا فرصا في شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، كما أن الفرص موجودة أيضا في الشركات التي توفر خدمات الـ ESG.

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