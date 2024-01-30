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اقتصاد الصين

انخفاض العائد على سندات الصين لأدنى مستوى في 22 عاماً

بسبب التوقعات المتزايدة لمزيد من التيسير النقدي

دبي - العربية.نت
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انخفض العائد على السندات الحكومية في الصين إلى أدنى مستوى منذ نحو 22 عاما.

وجاء ذلك بسبب التوقعات المتزايدة لمزيد من التيسير النقدي وسط التعافي الاقتصادي الضعيف وموجة من بيع الأسهم الصينية.

وتراجع العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات إلى 2.47%، وهو مستوى لم نراه منذ عام 2002.

وتشهد الصين ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وسط توقعات بأن الاقتصاد الصيني سيستمر في التعرض لضغوط نتيجة ضعف الاستهلاك وبفعل أزمة القطاع العقاري في البلاد.

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