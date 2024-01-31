الذهب يتجه لخسارة شهرية وسط ترقب لقرار الفائدة الأميركية

تتجه أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، نحو تسجيل أول انخفاض شهري في أربعة أشهر مع تقليص المستثمرين رهاناتهم على تخفيضات سريعة وكبيرة في أسعار الفائدة الأميركية في ضوء متانة الاقتصاد، وذلك قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2036.10 دولار للأونصة بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 2048.12 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الأسعار 1.3% منذ بداية الشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2033.30 دولار، وفقا لـ"رويترز".

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "يبدو أن الارتفاع الموسمي للذهب قد وصل مبكرا، لذلك ليس من المفاجئ أن نراه يواجه صعوبات في يناير/كانون الثاني... يتقبل المتعاملون ببطء التعليقات الأقل ميلا للتيسير من مجلس الاحتياطي الفيدرالي عما كانوا يأملون في ديسمبر/كانون الأول".

ووفقا لتطبيق احتمالات أسعار الفائدة آي.آر.بي.آر التابع لمجموعة بورصات لندن، يتوقع المتعاملون تخفيض أسعار الفائدة الأميركية بحوالي 130 نقطة أساس خلال عام 2024، بانخفاض عن الرهانات التي تزيد عن 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

وتراجعت فرص خفض أسعار الفائدة في مارس/آذار إلى 44% من حوالي 90% قبل شهر.

ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل شهر له منذ سبتمبر/أيلول، بمكاسب تزيد عن 2 حتى الآن في يناير/كانون الثاني.

وينتهي اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين في وقت لاحق اليوم. وبينما من المتوقع أن يترك البنك المركزي الأميريكي أسعار الفائدة دون تغيير، تترقب الأسواق المؤتمر الصحافي لرئيس البنك جيروم باول في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش بحثا عن مؤشرات على تخفيضات مستقبلية لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.07 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.3 % إلى 918.36 دولار، واستقر البلاديوم عند 976.07 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة لانخفاض شهري.