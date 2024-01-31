نمو صافي ربح تيكوم بدبي 49% في 2023 إلى 1.1 مليار درهم

أعلنت مجموعة تيكوم الإماراتية، اليوم الأربعاء، نمو صافي أرباحها 49% على أساس سنوي ليصل إلى 1.078 مليار درهم في 2023، مقارنة مع 725.6 مليون درهم في عام 2022.

وقالت المجموعة في بيان إنها حققت إيرادات بقيمة 2.2 مليار درهم بنمو عشرة بالمئة في 2023 مدفوعة بمعدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة"، وفقا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وسجلت المجموعة صافي ربح 311 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع 87 مليون درهم في الفترة ذاتها من 2022، وبنمو 257.47%.

وأكدت المجموعة أنها سجلت في الربع الرابع من عام 2023 إيرادات قدرها 579 مليون درهم، مقابل 494 مليون درهم في ذات الفترة من 2022، بنسبة نمو 17.2%.

وأضاف البيان "يأتي الأداء المالي القوي للمجموعة مدفوعا بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة".

وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة تيكوم يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية 400 مليون درهم، أي ما يعادل 8 فلوس للسهم الواحد في أبريل/نيسان 2024 وذلك عن النصف الثاني من العام 2023 وبعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم والمقرر انعقاده يوم 4 مارس/آذار 2024.

وبحسب البيان "وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية إلى 1.4 مليار درهم بزيادة 21% على أساس سنوي، وذلك بفضل الزيادة الملحوظة في إيرادات المجموعة وكذلك كفاءة عمليات التحصيل، مما يعكس المناخ الإيجابي للأوضاع الاقتصادية".

وذكر البيان "أن القيمة السوقية لمحفظة العقارات الاستثمارية للمجموعة ارتفعت 7.7% على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، محققة بذلك نموا قياسيا بنسبة 18.2% منذ تاريخ الطرح الأولي للمجموعة، مما يعكس الأداء المميز لأصولها التشغيلية".