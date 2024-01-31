"الراجحي ريت" يوزع 1.4% أرباحاً نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 أكتوبر 2023م إلى 31 ديسمبر 2023م بإجمالي نحو 38.58 مليون ريال لعدد وحدات قائمة نحو 275.6 مليون سهم.

وقالت الراجحي المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.14 ريال وتبلغ نسبتها إلى السعر الأولي للوحدة 1.4%، وبنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 3.07% كما في 30 يونيو 2023.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 12 فبراير 2024، وسيتم دفع التوزيعات في 29 فبراير 2024.