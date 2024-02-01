الذهب يلمع بآمال خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام

ارتفعت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس مع تمسك المستثمرين بآمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام، حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس/آذار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2046.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:55 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1%.

فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2064.10 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وقال كبير المحللين في ريلاينس سيكيوريتيز، جيجار تريفيدي، إن المركزي الأميركي واثق من أن التضخم سيصل إلى النطاق المستهدف عند 2% وإنه أبقى الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة، لكن ليس في مارس/آذار مما حافظ على دعم الذهب.

وأبقى الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد خفضها في الربيع. كما أسقط إشارة طويلة الأمد إلى زيادات أخرى محتملة في تكاليف الاقتراض.

وتقيم الأسواق أيضا المشكلات في بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب الأميركي الإقليمي مما زاد من جاذبية أصول الملاذ الآمن مثل السبائك وسندات الخزانة الأميركية. واقتربت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.

وأظهرت البيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير/كانون الثاني. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير والمقرر صدوره غدا الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.01 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.1% إلى 918.55 دولار وصعد البلاديوم 0.2% إلى 978.50 دولار.