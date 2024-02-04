بدء اكتتاب "كوارا للتمويل" في سوق الأسهم السعودية.. اليوم

تبدأ شركة "كوارا للتمويل"، اليوم الأحد، طرح 2.65 مليون سهم من أسهمها، في السوق الموازية "نمو"، تمثل 8.83% من رأسمال الشركة.

وأوضحت الشركة في نشرة الإصدار، أن فترة الطرح ستكون اعتبارا من اليوم وتستمر إلى 8 فبراير 2024.

ويقتصر الطرح بحسب متطلبات قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستثمرة على فئات المستثمرين المؤهلين وفقاً لتعريف المستثمر المؤهل.

ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 300 مليون ريال، موزعا على عدد 30 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم الواحد.

كانت هيئة السوق المالية السعودية وافقت على طلب شركة "كوارا للتمويل" تسجيل أسهمها وطرح 2.65 مليون سهم تمثل 8.83% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".