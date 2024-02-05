بورصة الهند الرابعة عالميا.. هكذا يستثمر الأجانب في نيودلهي

أصبحت أسواق الأسهم الهندية رابع أكبر سوق في العالم، متجاوزة بورصة هونغ كونغ، حيث يحاول المستثمرون إيجاد بديل سريع النمو للأسهم الصينية المتعثرة.

ومع توجه البلاد لإجراء الانتخابات هذا العام، تواصل الهند جذب المستثمرين الأجانب، الذين لديهم عدد من الطرق للاستثمار في البلاد.

فيما يلي دليل شامل لكيفية الاستثمار في البورصة الهندية وهي رابع أكبر سوق عالميا، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business".

استثمار في المحافظ الأجنبية

للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في الهند، يتعين على المستثمرين الأجانب اللجوء لـ"الاستثمار في المحافظ الأجنبية" (FPI). يحتاج المستثمرون، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، إلى التسجيل لدى هيئة تنظيم الأسواق في الدولة والالتزام بمتطلبات الإفصاح الخاصة بها. معظم مؤسسات الاستثمار الأجنبية البالغ عددها 10800 هي صناديق تداول.

لا توجد قيود على الاستثمار في الشركات الهندية عبر هذا الطريق، ولكن لا يمكن للمستثمر الأجانب (أفراد أو شركات) أن يمتلك أكثر من 10% في شركة واحدة مدرجة. بحال تخطت مستويات 10% في أي شركة، فسيتم تصنيفه على أنه استثمار أجنبي مباشر حيث توجد قيود عليه في بعض القطاعات.

يجب أن تكون جميع استثمارات المحافظ الأجنبية بالروبية الهندية ويتم التعامل معها من خلال وسطاء. تخضع جميع معاملات الاستثمار الأجنبي المباشر للضريبة على قدم المساواة مع الضرائب المطبقة على المستثمرين المحليين، والتي تشمل أرباح رأسمالية بنسبة 15% للممتلكات قصيرة الأجل لمدة تقل عن عام، و10% للممتلكات طويلة الأجل وضريبة إضافية وضريبة معاملات الأوراق المالية.

الإفصاحات

يتبع مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية (SEBI) نهج عدم التدخل في تسجيل الصناديق الخارجية ولكنه يفوض البنوك الوصية، التي تتدفق من خلالها الأموال الأجنبية إلى الهند، بالكشف عن تفاصيل المستثمرين في هذه الصناديق.

عادة ما يكون أمناء المحافظ هم بنوك محلية أو فروع هندية لبنوك أجنبية. يوجد إجمالي 17 بنكًا وديًا مسجلاً في الهند بما في ذلك - "سيتي بنك"، و"دويتشه بنك"، وبنك "ICICI"، وبنك "كوتاك ماهيندرا"، وبنك "دي بي إس"، و"إتش إس بي سي"، وبنك الدولة الهندي، وبنك "ستاندرد تشارترد" من بين البنوك الأخرى، بحسب موقع البورصة الهندية.

وبموجب قواعد مكافحة غسيل الأموال في الهند، يطلب المنظمون أيضا تفاصيل عما يسمى بالمالكين المستفيدين، وهو ما يشير إلى أي مستثمر يمتلك 10% أو أكثر في أصول الصندوق.

علاوة على ذلك، قام "SEBI" بتعزيز متطلبات الإفصاح للأموال التي تركز على الممتلكات في مجموعة شركات واحدة.

استثمارات غير المقيمين

يمكن للهنود غير المقيمين الاستثمار في سوق الأوراق المالية الهندي من خلال مخطط استثمار المحفظة ويتم توجيه المعاملات من خلال حساب توفير عادي غير مقيم (NRO). الحد الإجمالي للاستثمار للهنود غير المقيمين وأي شخص من أصل هندي (PIO) في الأسهم هو 10% من رأس مال الشركة المدفوع. بينما لجى المستثمر الفردي حد أقصى عند 5%.

لا يمكن للهنود غير المقيمين المشاركة في التداول خلال اليوم، وعليهم استلام الأسهم ولا يمكنهم تداول المشتقات.

المشتقات الخارجية

إذا لم يرغب المستثمر الأجنبي في إجراء عملية التسجيل لدى البورصة الهندية، فيمكنه الاستثمار في الأسهم الهندية من خلال أدوات المشتقات الخارجية أو السندات التشاركية (P-notes). يحدد "SEBI" هذه الأدوات على أنها تلك الصادرة في الخارج من قبل المحافظ الأجنبية مقابل الأوراق المالية التي تحتفظ بها تلك المحافظ في الهند.

يتطلب اتخاذ موقف قصير في الهند إفصاحات مسبقة، ولكن يمكن للمستثمرين القيام بذلك عن طريق الأوراق النقدية لإخفاء مواقفهم.

يمكن للأجانب أيضًا الاستثمار في ما يقرب من 150 من إيصالات الإيداع الأميركية والعالمية للشركات الهندية المدرجة في البورصات الخارجية. في السنوات الأخيرة، انخفض عدد الشركات التي تجمع الأموال عن طريق إيصالات الإيداع الأميركية والعالمية.

الاقتصاد الهندي

قالت وزارة المالية، في نهاية يناير، إن الهند قد تصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار.

وقالت وزارة المالية إن الاقتصاد يستعد للنمو بنسبة 7% أو أكثر في السنة المالية 2024. وتبدأ السنة المالية للهند في الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.

وإذا حققت مستهدف هذا العام، فسوف يكون هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يحقق فيه الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 7% في الهند. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد حاليا 3.7 تريليون دولار. كما تهدف الحكومة لتصبح دولة متقدمة بحلول عام 2047.

ووفقا لبنك "غولدمان ساكس"، تستعد الهند لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2075، متجاوزة ليس فقط اليابان وألمانيا، بل الولايات المتحدة أيضا. تعد الهند حاليًا خامس أكبر اقتصاد في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا.

ويصف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Neo Vision لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، الهند بـ"صين المستقبل"، معتبراً أن الهند تشهد تحولاً سياسياً باتجاه الغرب المتمثل في أميركا وأوروبا، ولذلك بدأت الصناعات تنتقل من الصين إلى الهند.

وفي مقابلة سابقة مع "العربية Business"، يقول ليمند إن الهند عززت جاذبيتها للمستثمرين عبر الاهتمام بمحورين هما التصنيع والبنية التحتية.

أداء السوق

بدأت الأسهم الهندية بطريقة إيجابية هذا العام بعد أن ارتفع مؤشر "نيفتي 50" بأكثر من 20% في عام 2023. واخترق المؤشر - في شهر يناير - مستوى 22 ألف نقطة للمرة الأولى.

وكان التفاؤل المتزايد بشأن آفاق النمو في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، بالإضافة إلى ارتفاع السيولة وزيادة المشاركة المحلية من العوامل الرئيسية في تعزيز الارتفاع.

وكانت الآمال في استمرارية السياسة أيضًا محركًا للارتفاع، حيث تستعد الهند لإجراء انتخاباتها العامة في الفترة من أبريل إلى مايو.

يراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الهندي سوف يخفض أسعار الفائدة هذا العام، على الأرجح في النصف الثاني من 2024 - الأمر الذي من المرجح أن يؤدي إلى رفع أسواق الأسهم وكذلك تحفيز زيادة الإنفاق في الاقتصاد.

ووسط جاذبيتها للاستثمارات الخارجية، فإن العائلات الهندية في الداخل تقوم حالياً ببيع الذهب لشراء الأسهم الهندية، رغم أن الذهب مقدس لديهم، وهو ما يدل على وجود فرص كبيرة للاستثمار في الهند، كما يقول ليمند.