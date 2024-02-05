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سعر الذهب

الذهب يهبط مع انحسار الرهانات على خفض قريب للفائدة

بعد بيانات الوظائف الأميركية

دبي - العربية.نت
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحلول الساعة 05:56 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2029.03 دولار للأونصية.

ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 2045.50 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

مصادر: دراسة طرح شهادات بفائدة تُجاوز 30% تزامناً مع التعويم في مصر قصص اقتصادية خاص مصادر: دراسة طرح شهادات بفائدة تُجاوز 30% تزامناً مع التعويم في مصر

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 4%.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير/كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8% إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 % إلى 894.99 دولار.

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