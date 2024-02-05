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شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات
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سوق السعودية

تغطية اكتتاب "وسم الأعمال" في سوق "نمو" 404.77%

الطرح يمثل 20% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة كسب المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "وسم الأعمال لتقنية المعلومات" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 390 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بقيمة 49 ريالا للسهم الواحد، بنسبة تغطية بلغت 404.77% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024م وحتى يوم الخميس الموافق 1 فبراير 2024م.

وأضافت أن شركة كسب المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب سوف تقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات في السوق الموازية "نمو".

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